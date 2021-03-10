Безработица среди молодёжи: как не потерять поколение?

Более 3 млн молодых людей в Европе не могут найти работу, и в связи с пандемией ситуация только ухудшается.

Безработица среди молодежи имеет долгосрочные последствия. Не трудоустроенные молодые люди подвергаются риску депрессии и проблем с психическим здоровьем. Они, как правило, зарабатывают меньше на протяжении всей жизни, как следствие – покидают родительский дом и создают семьи позже.

Но есть несколько историй успеха. Фанни Горе встретилась с молодыми людьми в Бельгии, которым удалось найти работу.

Истории успеха

Мы познакомимся с 25-летний Баджо, который работает по контакту занятости молодежи близ Брюсселя. Этот бывший электрик только что закончил обучение на кровельщика и надеется увеличить свой доход. Такая работа пользуется большим спросом в его регионе.

С кровельными работами меня познакомил брат. Черепицы – это просто, но вот шифер, например, требует кропотливой работы. И, честно, мне это нравится. У меня много друзей, которым сейчас сложно найти работу. Но пройдя обучение, меня это уже не беспокоит. Можно сказать, мне повезло Баджо Лоренцино кровельщик

Баджо смог переучиться благодаря брюссельской программе "Трамплин" от Европейского социального фонда. Он существует уже больше 7 лет. Бюджет фонда составляет 18 млн евро, и через него прошли 10 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них 19-летняя Гамзе из Брюсселя. Она проходит стажировку в этом магазине после 4 месяцев обучения.

Я окончила школу в прошлом году и не знала, что делать. Это действительно беспокоило меня. С начала пандемии электронная коммерция очень прогрессировала, что побудило меня остановиться на этой сфере. Магазин занимается и онлайн-продажами. И на мне запасы товара, заказы, социальные сети, такие как Facebook, Instagram Гамзе Челик стажер в сфере электронной коммерции

Для Гамзе это был умный ход, она проходит собеседование для приема на работу.

По всему Брюссельскому региону количество ищущих работу в возрасте до 25 лет увеличилось почти на 8% по сравнению с прошлым годом, а уровень безработицы среди молодежи достиг 25%.

Но Гамзе и Баджо по-прежнему надеются, что их профессиональные мечты сбудутся.

По словам Гамзе, присутствие предпринимателей на курсах очень мотивирует. Она хочу работать в электронной коммерции, открыть свой бизнес: продавать вечерние платья.

Баджо также планирует открыть бизнес с братом через несколько лет. И больше всего он хочет однажды сказать, что создал что-то самостоятельно.

22 млрд евро — это много или мало?

Пандемия обострила проблему безработицы среди молодежи в Европе. Работы стало меньше, и молодые люди конкурируют с более опытными безработными.

ЕС планирует инвестировать не менее 22 миллиардов евро в поддержку занятости молодежи. Экономист Гунтрам Вольф говорит, что этого недостаточно.

Одних 22 миллиардов недостаточно, необходима еще и поддержка молодого поколения на национальном уровне. Печальная правда в том, что безработица среди молодежи не снижается так быстро. После последнего финансового кризиса потребовалось от 5 до 10 лет, прежде чем мы вернулись к уровню безработицы среди молодежи 2009 года. Я думаю, что вопрос того, как пандемия влияет на молодежь, должен быть в центре внимания политиков Гунтрам Вольф экономист

Баджо и Гамзе уверенно смотрят в будущее, но чтобы целое поколение не оказалось за бортом – действовать нужно уже сейчас.

Безработица среди молодёжи в цифрах

Все больше и больше молодых людей нуждаются в таких центрах занятости, как этот в Брюсселе. Насколько плоха ситуация в Европе, и что делается на верхах для ее решения?

Безработица среди молодежи в Европе до пандемии составляла 15%. Теперь она выросла до 18%. Это значит, что более 3 млн молодых людей от 15 до 24 лет сидят без работы. В категории от 15 до 29 их число составляет 4,7 млн. И это только те, кто активно ищет работу. Если посчитать всех безработных, не получивших образование или профподготовку, известных как "поколение ни-ни" – то их около 10 млн.

Чтобы преодолеть разрыв, ЕС инвестировал 22 миллиарда евро за последние 7 лет, чтобы трудоустроить молодых людей посредством профессионального обучения и стажировок, и в следующие 7 лет планируется инвестировать как минимум еще 22 миллиарда.

Этот пакет поддержки занятости молодежи, финансируемый Европейским социальным фондом и другими фондами ЕС, включает гарантию того, что все участники получат предложение о работе, стажировке, образовании или обучении в течение четырех месяцев.

Как не потерять молодое поколение?

Чтобы подробнее поговорить о том, что Европейская комиссия планирует сделать для борьбы с безработицей среди молодежи, мы встретимся с еврокомиссаром по занятости и социальным правам Николасом Шмитом.

В настоящее время в Европе три миллиона молодых людей не могут найти работу. Это потерянное поколение?

— Мы должны предотвратить появление нового потерянного поколения, мы только выходим из периода, когда у нас было потерянное поколение из-за финансового, а затем и экономического кризиса. И поэтому комиссия отреагировала очень быстро и смело, в том числе приняла Программу поддержки занятости молодежи, потому что мы очень хорошо понимали, что существует риск потерять поколение. И мы не можем позволить себе произвести за такой короткий период два потерянных поколения.

После финансового кризиса потребовалось десять лет, чтобы уровень безработицы среди молодежи вернулся на прежний уровень. Почему на этот раз все будет по-другому?

— Потому что на этот раз все по-другому. Я думаю, что этот кризис другой, реакция на кризис очень разная. У нас была очень жесткая политика. На этот раз у нас есть большая программа по инвестированию, восстановлению, созданию рабочих мест, чтобы поддержать переход к «зеленой», цифровой экономике, а также во многих других секторах.

У нас могут быть самые образованные и квалифицированные молодые кадры, но для них не хватает рабочих мест, не так ли?

— Есть рабочие места. Есть отрасли, в которых полно вакансий, но иногда навыки молодежи, их образование не соответствуют заявленным требованиям. Поэтому мы должны быстро реагировать. Это же гарантия молодости. Мы должны дать этим молодым людям, возможно, некоторое дополнительное обучение, переориентацию образования для тех профессий, которые существуют.

Сегодня мы слышим критику, что вложенных 22 миллиардов недостаточно.

— Этого всегда может быть недостаточно, но я думаю, что это ориентировочная цифра. Она не ограничивается 20 миллиардами. Я думаю, что сейчас у нас есть много другого финансирования через Фонд восстановления и устойчивости. Поэтому я думаю, что мы должны использовать большую часть этих денег для создания рабочих мест, а также для привлечения молодежи на эти рабочие места.