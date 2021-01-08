Безработица в зоне евро незначительно сократилась

В ноябре безработица в зоне евро сократилась до 8,3 %, но в целом показатель экономически активного населения, которому не удалось трудоустроиться, превышал в 2020 году данные предыдущих лет.

Как уточнили в Евростате, по сравнению с октябрем уровень безработицы снизился на одну десятую, но при этом в ноябре 2019 года этот показатель составлял 7,4 %. Очевидная причина отката - пандемия коронавируса и вызванное ею закрытие ресторанов, магазинов, объектов досуга.

Больнее всего, по данным статистической службы Евросоюза, безработица ударила по молодёжи. В ноябре этот показатель среди европейцев до 25 лет составил 18,4 %. Это на 3 процента больше, чем в ноябре 2019 года.

Несмотря на беспрецедентные меры по поддержке экономики в 19 государствах зоны евро, за последние месяцы компании во всех без исключения секторах прибегли к увольнениям. Та же тенденция и в 27 странах Евросоюза. Самая сложная ситуация с безработицей в Испании (16,4 %), Литве (10,4 %) и Италии (8,9 %).