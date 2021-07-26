Первое "золото" за четверть века

Российские гимнасты завоевали первое за четверть века олимпийское золото в командном многоборье: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский в финале на 0,103 балла обошли команду хозяев Олимпиады.

Нора Гаякова из Косова стала чемпионкой по дзюдо в весе до 57 кг, победив француженку Сару-Леони Сизик. Бронзу разделили японка Цукаса Йосида и представительница Канады Джессика Климкейт.

У мужчин в весе до 73 победу праздновал представитель хозяев Олимпиады Сёхэй Оно, поборовший грузинского спортсмена Лашу Шавдатуашвили.

Гонконгский рапирист Чун Ка Лун принёс своей родине первое в истории олимпийское золото в этом виде спорта: в финале он победил действовавшего чемпиона Игр итальянца Даниэле Гароццо. Российские рапиристы выбыли из соревнований в чертвертьфинале.

Зато финал женской сабли оказался целиком в руках спортсменок из России: София Позднякова одолела Софью Великую. Причём это далеко не первая золотая медаль мирового уровня, которую девушки разыгрывали между собой.

А на Филиппинах свой праздник: штангистка Хидилин Диас принесла стране первую в истории олимпийскую медаль высшего достоинства, став первой в весовой категории до 55 кг.