Олимпийский дневник: 27 июля

Гимнастика

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз снялась с финала командного многоборья на Олимпиаде в Токио. В её отсутствие женская сборная США по гимнастике завоевала серебро.

24-летняя Байлз покинула арену после неудачи в опорном прыжке, показав свой наихудший результат за всю олимпийскую карьеру. Её заменили Джордан Чайлс и Суниса Ли.

Золото досталось на этот раз россиянкам - это их первая олимпийская победа в командном многоборье. Бронза - у сборной Великобритании.

Дзюдо

На соревнованиях по дзюдо французская спортсменка Кларисс Агбеньену завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 кг, одержав в финальном поединке победу над словенкой Тиной Трстеняк. Итальянка Мария Чентраккьо и Катерина Бошемин-Пинар из Канады разделили третье место.

Маунтинбайк

Соревнования по маунтинбайку среди женщин завершились чисто швейцарским пьедесталом. Несмотря на полученный всего шесть недель тому назад перелом руки, Джоланда Нефф мастерки провела гонку по залитой дождём трассе Идзу и получила золото. Серебро у её подруги по команде Сины Фрей, третье место и бронза достались Линде Индерганд.

В последний раз одна страна завоёвывала все медали в соревнованиях по велоспорту в 1904 году. А для спортсменок из Швейцарии это историческое достижение.

Гребной слалом

Рикарда Функ из ФРГ завоевала олимпийское золото в гребном слаломе на байдарке-одиночке. Серебро у испанской спортсменки Маялен Чурро, олимпийской чемпионки 2016 года. Это её четвертая Олимпиада. Бронзовым призёром стала австралийка Джессика Фокс.

Конный спорт

Золотые медали в выездке выиграло женское трио из Германии - всадницы Дороти Шнайдер, Джессика фон Бредов-Верндльво и самая титулованная спортсменка в истории конного спорта Изабель Верт - шестикратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира. Серебряными призёрами стали американцы, бронзовыми - британцы.

В командном зачете пока лидируют хозяева Олимпиады - на счету сборной Японии 10 золотых медалей, 3 серебряных и 5 бронзовых. На втором места США - 9 золотых, 8 серебряных и столько же бронзовых. На третьем - Китай : 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Сборная Олимпийского комитета России на четвёртом месте, в её копилке 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.