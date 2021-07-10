Литва ограждается от Беларуси колючей проволокой

Литва установила первые 500 м ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью, через которую с июня в прибалтийскую республику массово проникают нелегальные мигранты.

В планах протянуть забор на 550 км, что составляет большую часть границы между двумя странами.

МВД Литвы считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения которой может составить около €41 млн.

С начала года в Литве задержаны 1 577 нелегальных мигрантов, попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Литва обвиняет своего соседа в организации пересечения границы людьми, в основном с Ближнего Востока и Африки.

Европейский Союз заявил, что поможет прибалтийской стране. Отношения между Брюсселем и Минском обострились после непризнания западными странами результатов выборов в Беларуси в августе 2020 года, и еще более усугубились после инцидента с пассажирским самолетом, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Александр Лукашенко заявил, что его страна прекратит сотрудничество с блоком из 27 стран по противодействию миграции в ответ на серьезные экономические санкции, которые ЕС ввел в отношении Беларуси в связи с вынужденной посадкой самолета с Протасевичем.

На этой неделе Лукашенко заявил, что его страна не закроет свои границы, и "не станет лагерем для людей, бегущих из Афганистана, Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Туниса".

``"Мы никого не будем удерживать, они идут не к нам, а в просвещенную, теплую и уютную Европу'', - добавил он.