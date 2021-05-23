В Минске задержан бывший главный редактор канала НЕХТА Роман Протасевич

В Минске задержан один из создателей телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Лайнер приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

По данным СМИ, приказ о посадке самолета в Минске Отдал лично Александр Лукашенко, а для сопровождения борта в небо поднялся истребитель белорусских ВВС.

Позже информация о минировании не подтвердилась. После этого была проведена проверка багажа, а также повторный досмотр пассажиров.

Перед вылетом Протасевич сообщал, что заметил за собой слежку в аэропорту Афин.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала произошедшее "захватом самолета" ради "расправы" над Протасевичем.

Канал НЕХТА стал одной из основных площадок для оппозиции по время массовых протестов после оглашения результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, что вызвало обвинения в фальсификации итогов голосования и масштабные волнения.

Позднее канал был признан белорусскими властями экстремистским, а его основателей Степана Путило и Романа Протасевича КГБ страны внес в список физических лиц, причастных к терроризму.

В Беларуси Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.