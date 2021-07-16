Греция поможет Литве в борьбе с нелегальными мигрантами

Греция предложила Литве помощь в борьбе с нелегальными иммигрантами, проникающими в страну через белорусскую границу.

Премьер-министры Кириакос Мицотакис и Ингрида Шимоните встретились в Афинах и призвали Евросоюз вместе работать над разрешением миграционного кризиса.

"Мы договорились координировать наши позиции во время переговоров о новом Европейском пакте о миграции и убежище. Наша общая цель — справедливая и эффективная общая европейская политика", — отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после переговоров.

С января этого года на белорусско-литовской границе задержали почти две тысячи нелегальных мигрантов — в 22 раза больше, чем за весь 2020 год. Происходящее связывают с новой политикой белорусских властей: в конце мая Александр Лукашенко заявил, что из-за введенных санкций страна перестанет быть барьером для нелегалов на пути в ЕС.

"Мы хотим четко заявить, что Литва — не коридор и не дорога в Евросоюз: в Швецию, в Германию и в другие страны. Если есть необходимость просить убежище — существует специальная процедура и законные инструменты", — подчеркнула премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Тем временем глава МИДа Ирака Фуад Хусейн на встрече со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом пообещал провести расследование в отношении сетей, занимающихся нелегальной перевозкой людей в Евросоюз. На этой неделе министр иностранных дел Литвы также побывал в Турции и призвал власти сократить количество рейсов из Стамбула в Минск.