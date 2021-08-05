Наплыв мигрантов: ЕС требует объяснений от Минска

Евросоюз вызвал представителя белорусской миссии при ЕС в связи с миграционным кризисом в Литве. Брюссель обвиняет Минск в инструментализации проблемы мигрантов и их намеренной отправке на белорусско-литовскую границу.

Между тем, "Иракские авиалинии" объявили об отмене рейсов в Беларусь, которыми как предполагается, нелегалов с Ближнего Востока перебрасывали в Литву.

Набила Массрали, официальный представитель Еврокомиссии:

"Мы приветствуем сообщения о приостановке полётов из Ирака в Беларусь. Мы следим, мониторим, и поддерживаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут исключительно в конструктивном ключе. Иракская сторона демонстрирует своё стремление сотрудничать и совместно решать проблемы".

На этой неделе Литва начала вылавливать и возвращать мигрантов, которые проникли в страну с территории Беларуси.

В ответ президент Лукашенко распорядился об усилении контроля на границе со своим западным соседом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

"Они приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить. Они - полные мерзавцы. Но это же их право. Они показали своё лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры наших границ. С сегодняшнего дня ни одна нога за пределы Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна".

С января литовско-белорусскую границу пересекли свыше 4 тысяч нелегалов - в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. В июне поток резко вырос.

Евросоюз утверждает, что таким способом Минск пытается надавить на Брюссель из-за введённых им санкций. Белорусские власти обвинения отвергают.