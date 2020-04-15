Реставрация Нотр-Дама в фотографиях

15 апреля 2019 года пламя охватило парижский кафедральный собор Нотр-Дам, разрушив его кровлю и шпиль. На восстановление самой известной в мире готической достопримечательности собрали миллионы долларов. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции работы пришлось приостановить.

Реконструкцией занимается строительная компания Pierrenoel, мы поговорили с ее президентом Дидье Дюраном.

Нотр-Дам все еще в опасности

Техник по доступу к канатам в Нотр-Дам де Пари. © PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS

По словам Дюрана, одним из главных последствий пожара стала потеря устойчивости конструкций собора после обрушения крыши. Частично это произошло из-за того, что известняк впитал в себя воду, которой тушили пожар, частично - из-за огня.

Чтобы другие части здания не обрушились пришлось снять статуи с северного, южного и западного фронтонов. С южного и западного углов южной башни, где каменная кладка была сильно повреждена огнем, удалили химер и балюстрады: они могли упасть на сводчатый потолок.

Скалолазы должны были оценить повреждения некоторых гаргулий, химер и скульптур башни Нотр-Дама путем масштабирования здания.

Статуи перед реконструкцией. 25 июня 2019. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Снятые с собора статуи отреставрируют. 25 июня 2019 года. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Стены собра больше не разрушаются

Чтобы не сверлить средневековые стены здания, реконструкторы установили гранитные подножки и кирпичные сваи. Главный архитектор Парижа Филипп Вильнев подчеркнул, что стены восьмого века, пережившие множество реставраций, не должны пострадать в ходе реализации проекта.

Из-за опасности дальнейшего разрушения, завалы техникам помогали убрать роботы. Все обломки - в основном дерево, металл, камень и гравий - были тщательно проверены и отмечены специалистами, прежде чем их убрали с места строительства, объяснил Дюран.

Анализ обломков, во-первых, поможет понять, что послужило причиной пожара. Главная версия - неисправность электропроводки. Во-вторых, позволит реконструкторам понять, как собор был построен.

Роботы удаляют обломки с территории собора. 9 июля 2019. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Рабочие вывозят остатки исторических деревянных балок за пределы собора, 11 июля 2019. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Рабочие маркируют и готовят к перемещению и анализу остатки исторических деревянных балок собора. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Обгоревшее дерево, собранное внутри собора Нотр-Дам. октябрь 2019 года. © PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS © PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS

Анализ древесины и других остатков собора. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Укрепление аркбутанов собора

Стены собора укрепили. Под аркбутанами, отличительными для готической архитектуры, возвели двадцать восемь временных деревянных креплений.

Кран передвигает деревянные арки, которые будут поддерживать аркбутан собора. 2 июля 2019 года. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Техник устанавливает деревянную арку для поддержки аркбутана собора, 22 июля 2019 г. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann/ Magnum Photos

Для доступа к тем частям собора, которые нуждались в разборке или ремонте, были построены леса. Строители защитить собор от влаги, возведя полупрозрачные брезенты над зданием и над окнами после того, как специалисты убрали витражи.

Нотр-Дам, март 2020. FRANCOIS GUILLOT/ AFP

Самый большой вызов

"Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - проблема с лесами, которые были установлены для восстановления шпиля здания и были повреждены во время пожара", - сказал Дюран.

До сих пор командам удалось укрепить леса, что необходимо для их демонтажа. В ближайшие несколько месяцев, когда работы возобновятся, леса разрежут, труба за трубой, и спустят на землю.

Усиление старых лесов с целью демонтажа без риска для соборной конструкции. Февраль 2020. © PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS © PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS

Затем альпинисты их соберут - всего труб будет 250 тысяч.

Параллельно с демонтажем лесов другие бригады будут работать ночью, чтобы убрать мусор с верхней части сводчатого потолка собора. Это обугленные остатки деревянной рамы и свинец с крыши, расплавившийся во время пожара.

"Все оставшиеся каменные своды придется укрепить, так как 15% из них обрушилось при падении шпиля", - сказал Дюран. Главный архитектор Парижа с помощью специалистов провел исследование, чтобы определить те части сводов, которые необходимо укрепить сверху. Когда эти работы будут завершены, рабочие смогут безопасно войти в здание, чтобы начать реставрацию на внутренней каменной кладке.

Место, где стояла Соборная Стрела. Была установлена сетка, чтобы смягчить дальнейший обвал. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann/ Magnum Photos

Ученые ищут подсказки

Все обломки, извлеченные из собора, отсортированы в больших палатках недалеко от Нотр-Дама. "Ученые идентифицируют, анализируют и каталогизируют все предметы, чтобы их можно было положить обратно в нужное место", - пояснил Дюран.

Из-за пожара в апреле 2019 года в воздух попали сотни тонн свинца, загрязнив сам собор и прилегающую к нему территорию.

Инженеры-исследователи во время отбора камней и стали, железных кусков, извлеченных из собора после пожара. Все они загрязнены свинцом. ©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

В результате работу многих специалистов на стройплощадке пришлось откладывать из-за опасений, что концентрация свинца нанесет вред здоровью. Все, кто находится на стройплощадке, должны носить специальные маски и костюмы. На территории также организованы душевые кабины.

В лабораторных условиях специалисты пытаются выработать план по восстановлению как можно большего числа интерьеров Нотр-Дама. Ученые используют восстановленные объекты в качестве ключевых подсказок.

©Patrick Zachmann / Magnum Photos Patrick Zachmann

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Francois Mori

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Francois Mori

Реставрация отложена?

Вскоре после пожара президент Франции Эммануэль Макрон создал общественный орган во главе с отставным военным генералом Жаном-Луи Георгеленом, назначенным курировать проект реставрации.

По словам Георгелена, восстановление собора должно завершиться к 15 апреля 2024 года. Некоторые специалисты считают, что это слишком амбициозный план в том числе и из-за вспышки нового коронавируса.