Европа рада, что из Америки приехал не Трамп

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: “Осталось несколько дней до введения 1 июля цифрового сертификата об отсутствии ковидной инфекции, который должен значительно упростить поездки по ЕС. Ну наконец-то! Много европейцев не могут дождаться летнего туризма.

Получатели восстановительных средств

Однако некоторые люди уже вовсю путешествуют. Это, например, Урсула фон дер Ляйен. Всего за три дня председатель Еврокомиссии посетила Португалию, Испанию, Данию, Грецию и Люксембург. Настоящее достижение даже для бывалого политика!

Она совершала турне с хорошими новостями, чтобы официально извещать соответствующие правительства об утверждении их национальных планов восстановления.

Теперь деньги потекут! Не удивительно, что все улыбались.

Для этого были основания, потому что накануне Комиссия привлекла 20 млрд евро через десятилетние облигации для финансирования восстановления Европы от Covid-19. Это были самый крупный в Европе выпуск институциональных бондов, крупнейшая одновременная транзакция с единым траншем и самая большая сумма, которую ЕС привлек в рамках одной операции. Если это не повод для улыбки, то я не знаю, что.

Байдена встретили в Брюсселе улыбками

Улыбки продолжились и на этой неделе, когда в Брюссель приехал Джо Байден.

Как заметил один наблюдатель, "трудно сказать, кто был счастливее - Байден и европейцы - от того, что Дональд Трамп больше не является президентом Соединённых Штатов". В ходе переговоров был достигнут прогресс по нескольким направлениям, а для решения других вопросов нужно время. Но главными чувствами были облегчение и радость.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Во-первых, было приятно услышать, что США полностью согласны с нами в том, что Европейский Союз не представляет угрозы их национальной безопасности. Мы рады этому».

Шарль Мишель, председатель Совета ЕС:

“Президент Байден подтвердил, что Америка вернулась на международную арену. Мы рады, что Соединённые Штаты вернулись. Мы также приветствуем конкретную, интенсивную и плотную работу, которую мы смогли сегодня проделать."

Споры с Америкой продолжаются

Несмотря на всю эту любовь, Брюсселю и Вашингтону не удалось окончательно положить конец их 17-летней вражде из-за субсидий, выплачиваемых компаниям Airbus и Boeing.

Вместо этого они отложили решение на пять лет и договорились только о «прекращении огня». Это показывает, что полное трансатлантическое мирное соглашение будет трудным, независимо от того, кто в Америке президент.

Также нерешенным остается вопрос о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС – их введение было одним из самых спорных решений Трампа за последние четыре года. С обеих сторон есть понимание, что эти тарифы и европейские контрмеры должны быть отменены как можно скорее. Но дьявол кроется в деталях.

Трансатлантические ценности

Во время саммита у меня была возможность поговорить об этом и многом другом с министром торговли США Джиной Раймондо.

Гробе: Расскажите об этом саммите. Какой была атмосфера? Представляю, что это было похоже на воссоединение разлученной пары.

Раймондо: Да, это было сочетание чувств облегчения. Думаю, европейцы почувствовали облегчение от того, что президент Байден побывал здесь, и что вернулась Америка, которую они знали и любили. И был оптимизм в отношении того, что мы, давние друзья, снова за одним столом, работая вместе, разделяя общие ценности и вместе решая проблемы.

Гробе: Дональд Трамп резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия в США. Почему так сложно избавиться от них и от контрмер Евросоюза?

Раймондо: Настоящую проблему создаёт не ЕС как таковой, а КНР. Это она перебрасывает на европейский рынок избытки дешевых и грязных стали и алюминия, которые затем попадают в Америку и угрожает нашей металлургической промышленности и рабочим. Так что какие-то барьеры пока нужны. Я здесь провела серию встреч, я испытываю оптимизм по поводу того, что мы сможем выработать решение.

Гробе: Одним из достижений саммита стало создание единого Совета по торговле и технологиям. Какова цель этого органа?

Раймондо: Вместо того, чтобы заниматься по отдельности вопросами кибербезопасности, полупроводников, искусственного интеллекта или защитой данных, более бы более эффективно и продуктивно рассматривать их в целом. Откровенно говоря, это будет не просто. Вы знаете, что мы не всегда во всем соглашаемся. Но мы создаём форум для обсуждения этих вопросов и достижения единых целей на основе наших общих ценностей. Думаю, это позволит нам работать вместе над этими вопросами и найти ответы, которые были бы в наших общих интересах.

Гробе: И, наконец, мы не можем говорить о торговых отношениях, не упомянув Китай. Какова общая стратегия по противодействию китайской агрессивной экономической политике?

Раймондо: Мы должны вместе с Европой написать правила, касающиеся новых технологий. Нужно, чтобы мы могли полагаться друг на друга в поставках полупроводников. Так что наилучшая стратегия — это чтобы была сильная Америка и сильный ЕС. В Америке должны быть сильные промышленность, инновации и предпринимательство, и то же самое должно быть здесь, в Европе.

Хаос на женевском саммите

После стольких улыбок в этом выпуске настало время для некоторого стресса, пота и страха: фото- и видеожурналисты боялись, что их не допустят на мероприятие, которое они должны были освещать.

Женевский саммит Джо Байдена и Владимира Путина начался с перебранки и потасовки между некоторыми журналистами и сотрудниками служб безопасности. Затем эта сцена породила хаос в зале заседаний, где два президента неловко сидели перед прессой.

Теперь вы понимаете, что даже самые невинные кадры, которые вы видите по телевизору, иногда являются результатом тяжелого физического труда”.