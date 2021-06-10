В Австралию пришла снежная зима

Юго-восток Австралии накрыла волна непогоды. Из-за обильных осадков и сильного ветра (порывы достиглаи 119 километров в час) без эклектричества остались более чем 200 000 домов. Возникла угроза наводнений. В ряде райнов повалены деревья, произошли оползни. По словам местных властей, такого здесь не видели с 2008 года. Аварийные службы получили более 5000 звонков с просьбой о помощи. Воздух, пришедший из Антарктики, понизил температуру в Сиднее до 10 градусов. Это был самый холодный день за последние 35 лет, сообщают местные СМИ.
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