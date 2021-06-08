Парад в Газе в ответ на марш в Иерусалиме

В Секторе Газа боевики "Бригад Изеддина Аль-Кассама" — боевого крыла группировки Хамас — провели парад и демонстрацию своего вооружения и техники. Хамас ранее пригрозил новым витком эскалации насилия в ответ на решение представителей правых израильских партий провести марш через районы Восточного Иерусалима. Такое намерение осудили и в израильском руководстве. Маршрут шествия в полиции не утвердили, и организаторы в итоге отменили запланированную на четверг демонстрацию.
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