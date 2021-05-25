Вкусные водоросли

Микроводоросли все чаще называют возможной альтернативой традиционным источникам белка, производство которых не проходит бесследно для окружающей среды. Как этот органический суперфуд может стать пищей будущего?

Отвечают ученые Лиссабонского университета, занимающиеся разработкой рецептов и добавок на основе микроводорослей.

Профессор Анабела Раймунду: "Мы хорошо знаем потребительские тенденции и стараемся разрабатывать продукцию с учетом этих веяний. Потребители ставят на экологичность, простоту состава и этикетки, они хотят, чтобы продукт благотворно влиял на здоровье. Мы также знаем, что порой в пользе новинок легче убедить детей".

Соня Оливейра, аспирантка: "Думаю, что средний потребитель все еще не в восторге от морских водорослей. В повседневной жизни этого продукта нет. Но вкусы ведь можно развить, привыкнуть... думаю, если люди начнут пробовать, им понравится".