Меньше пестицидов — меньше урожай, но зато качественный. Почему?

Растущий спрос на продукты питания на глобальном уровне - главная проблема современного сельского хозяйства, одновременно внедряющего более устойчивые способы производства.

Стратегия "От фермы до стола", лежащая в основе Зеленой сделки Европейского Союза, направлена на то, чтобы сделать продукты питания более здоровыми, а их производство - более экологически безопасным.

Чрезмерная эксплуатация земель и загрязнение окружающей среды - причины острой необходимости смены концепции для смягчения последствий изменения климата и защиты биоразнообразия.

Ключевое обязательство этой стратегии ЕС - сокращение общего использования и риска химических пестицидов на 50% к 2030 году.

Чем заменить пестициды?

Содействие более широкому использованию безопасных альтернатив пестицидам для защиты урожая от болезней также в центре внимания миссии Института сельского хозяйства Аэна, в центральной Франции.

Здесь специалисты по сельскому хозяйству внедряют стандарты, определенные сетью DEPHY, французской общественной инициативой, по стопам стратегии "От фермы до стола", которая помогает фермерам использовать более устойчивые методы производства и сократить использование пестицидов.

Среди шагов: индивидуальные стратегии и методы выращивания, отказ от наиболее загрязняющих продуктов, укрепление иммунитета растений с помощью природных биостимуляторов ...

Эта скоординированная стратегия приносит пользу как для окружающей среды, так и для здоровья фермеров и, согласно французскому исследованию, также может иметь положительное влияние на экономику.

У нас есть национальная база данных. Согласно им, сокращение количества пестицидов не влияет на операционную маржу. Чем меньше пестицидов, тем меньше урожай, но и меньше добавок, так что в итоге, маржа почти эквивалентна Бенуа Тире региональный координатор сети DEPHY

Механическая прополка играет важную роль при обработке почвы. Этот метод, применяемый при определенных условиях, позволяет фермерам избавиться от большого количества гербицидов, которые в основном используются в растениеводстве.

С помощью этого метода мы могли бы еще больше сократить использование гербицидов. Для этого необходимо использовать эту машину в нужное время, правильным образом и с правильными настройками, чтобы не ставить под угрозу урожай Бенуа Тире региональный координатор сети DEPHY

В рамках национальных и европейских инициатив образование также играет важную роль. Студенты аграрного колледжа представляют следующее поколение фермеров, тех, кто будет заниматься более экологичным способом производства продуктов питания по новым правилам. Они переживают своеобразную культурную трансформацию.

У меня такое ощущение, что сейчас дела идут немного быстрее, прежде мы уделяли большое внимание использованию пестицидов. Сейчас многие фермеры меняют свое мнение по этому поводу. Мой отец занимается органическим фермерством, и поэтому я знаю, что есть другие способы производства Марион Либер учащаяся Аграрного колледжа Аэна

Ферма, расположенная на территории кампуса, занимается выращиванием и разведением животных. Ее цель - сделать все производство органическим. И уже сейчас там заботятся о благополучии почвы и качестве пищевой цепочки.

Биология начинается с почвы, если в почве есть жизнь, растения будут хорошо расти, а животные будут хорошо питаться. Если растение здоровое в начале цепочки, то животное будет производить здоровое мясо и молоко, и автоматически потребляя это молоко и это мясо, мы будем иметь здоровую пищу Доминик Каррер директор фермы в Аграрном колледже Аэна

Узнать больше о стратегии Евросоюза "От фермы до стола" можно здесь.