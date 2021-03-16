Меньше пестицидов — меньше урожай, но зато качественный. Почему?Комментарии
Растущий спрос на продукты питания на глобальном уровне - главная проблема современного сельского хозяйства, одновременно внедряющего более устойчивые способы производства.
Стратегия "От фермы до стола", лежащая в основе Зеленой сделки Европейского Союза, направлена на то, чтобы сделать продукты питания более здоровыми, а их производство - более экологически безопасным.
Чрезмерная эксплуатация земель и загрязнение окружающей среды - причины острой необходимости смены концепции для смягчения последствий изменения климата и защиты биоразнообразия.
Ключевое обязательство этой стратегии ЕС - сокращение общего использования и риска химических пестицидов на 50% к 2030 году.
Чем заменить пестициды?
Содействие более широкому использованию безопасных альтернатив пестицидам для защиты урожая от болезней также в центре внимания миссии Института сельского хозяйства Аэна, в центральной Франции.
Здесь специалисты по сельскому хозяйству внедряют стандарты, определенные сетью DEPHY, французской общественной инициативой, по стопам стратегии "От фермы до стола", которая помогает фермерам использовать более устойчивые методы производства и сократить использование пестицидов.
Среди шагов: индивидуальные стратегии и методы выращивания, отказ от наиболее загрязняющих продуктов, укрепление иммунитета растений с помощью природных биостимуляторов ...
Эта скоординированная стратегия приносит пользу как для окружающей среды, так и для здоровья фермеров и, согласно французскому исследованию, также может иметь положительное влияние на экономику.
Механическая прополка играет важную роль при обработке почвы. Этот метод, применяемый при определенных условиях, позволяет фермерам избавиться от большого количества гербицидов, которые в основном используются в растениеводстве.
В рамках национальных и европейских инициатив образование также играет важную роль. Студенты аграрного колледжа представляют следующее поколение фермеров, тех, кто будет заниматься более экологичным способом производства продуктов питания по новым правилам. Они переживают своеобразную культурную трансформацию.
Ферма, расположенная на территории кампуса, занимается выращиванием и разведением животных. Ее цель - сделать все производство органическим. И уже сейчас там заботятся о благополучии почвы и качестве пищевой цепочки.
Узнать больше о стратегии Евросоюза "От фермы до стола" можно здесь.