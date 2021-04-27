Охрана здоровья животных — забота о человеке?
Ежегодно в Европе производится более 40 миллионов тонн мяса, предназначенного для потребления в пищу человеком. Животные платят высокую цену в рамках существующей системы фермерских хозяйств, поскольку интенсивные условия ведения сельского хозяйства делают скот более подверженным болезням. Сектор животноводства ЕС потребляет больше антибиотиков, чем сектор здравоохранения человека, и способствует распространению устойчивости к противомикробным препаратам.
По оценкам Всемирной организации по охране здоровья животных, заболеваемость и смертность от болезней приводит к потере не менее 20% животноводческой продукции во всем мире.
Зачем нужны стандарты защиты животных?
Стандарты защиты животных - одни из ключевых пунктов стратегии ЕС "От фермы до стола". В чем их смысл?
Мы посетили несколько свиноферм в Италии, недалеко от Милана, Брешии и Кремоны, примеры пищевых компаний, следующих протоколам защиты животных. Один из примеров, компания Fumagalli, следует важнейшим европейским протоколам защиты животных, таким как EMAS, IFS Food и KIWA Agrifood; благодаря высоким стандартам, внедренным Fumagalli, их животные не страдают от повреждений зубов или хвостов.
Защита животных: от осеменения до выпаса
На ферме Cappella De' Picenardi, недалеко от Кремоны, свиньи живут частично на открытом воздухе, где территория для выпаса больше, чем требуют европейские стандарты, и получают много соломы, что снижает их стресс и агрессивность. Одно из наиболее очевидных последствий такого стресса - то, что животные кусают друг друга за хвост, что может спровоцировать инфекцию; именно поэтому заводчики обычно купируют хвосты животным.
Датчик качества воздуха и температуры, а также камера постоянно контролируют условия внутри свинарника. Данные доступны в режиме реального времени на смартфоне фермера.
Теперь перейдем к другой части цепочки защиты животных: осеменению. Этот участок в Нервьяно под Миланом защищен от патогенов. Попасть туда можно только в специальных костюмах и при соблюдении строгих правил гигиены.
Свиноматки, прошедшие два цикла осеменения, наслаждаются большим пространством и свободой во время беременности.
Следом мы посещаем родильное отделение в Геди, рядом с Брешией. И здесь также загоны больше, чем у стандартных племенных хозяйств.
Из соломы свиноматка готовит себе место для опороса, а у поросят есть специальный подогреваемый бокс, где они могут чувствовать себя защищенными.
Забота о животных - забота о человеке
Хорошие условия разведения улучшают здоровье животных, качество кормов и снижают потребность в лекарствах. Компания Fumagalli снизила использование антибиотиков на 40%.
В конце пищевой цепочки потребители все больше склоняются к выбору, основанному на соблюдении стандартов защиты животных, применяемых производителями.
Исходя из этого, такие страны, как Дания, уже ввели специальную маркировку гуманного обращения с животными.
К 2023 году Европейская комиссия собирается пересмотреть действующее законодательство в области защиты животных и обеспечить согласованность политики.