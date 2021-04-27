Охрана здоровья животных — забота о человеке?

Ежегодно в Европе производится более 40 миллионов тонн мяса, предназначенного для потребления в пищу человеком. Животные платят высокую цену в рамках существующей системы фермерских хозяйств, поскольку интенсивные условия ведения сельского хозяйства делают скот более подверженным болезням. Сектор животноводства ЕС потребляет больше антибиотиков, чем сектор здравоохранения человека, и способствует распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

По оценкам Всемирной организации по охране здоровья животных, заболеваемость и смертность от болезней приводит к потере не менее 20% животноводческой продукции во всем мире.

Зачем нужны стандарты защиты животных?

Стандарты защиты животных - одни из ключевых пунктов стратегии ЕС "От фермы до стола". В чем их смысл?

Мы посетили несколько свиноферм в Италии, недалеко от Милана, Брешии и Кремоны, примеры пищевых компаний, следующих протоколам защиты животных. Один из примеров, компания Fumagalli, следует важнейшим европейским протоколам защиты животных, таким как EMAS, IFS Food и KIWA Agrifood; благодаря высоким стандартам, внедренным Fumagalli, их животные не страдают от повреждений зубов или хвостов.

Благополучие животных – это когда в среде размножения животное может вести себя естественно, в максимальной степени выражать этологию поведения своего вида Пьетро Пиццагалли руководитель селекционного сектора, Fumagalli

Защита животных: от осеменения до выпаса

На ферме Cappella De' Picenardi, недалеко от Кремоны, свиньи живут частично на открытом воздухе, где территория для выпаса больше, чем требуют европейские стандарты, и получают много соломы, что снижает их стресс и агрессивность. Одно из наиболее очевидных последствий такого стресса - то, что животные кусают друг друга за хвост, что может спровоцировать инфекцию; именно поэтому заводчики обычно купируют хвосты животным.

Датчик качества воздуха и температуры, а также камера постоянно контролируют условия внутри свинарника. Данные доступны в режиме реального времени на смартфоне фермера.

На этом участке мы установили панель управления, разработанной стартапом, которая позволяет нам ежеминутно проверять основные экологические параметры благополучия животных. Благодаря ему мы значительно сократили применение антибиотиков Пьетро Пиццагалли руководитель селекционного сектора, Fumagalli

Теперь перейдем к другой части цепочки защиты животных: осеменению. Этот участок в Нервьяно под Миланом защищен от патогенов. Попасть туда можно только в специальных костюмах и при соблюдении строгих правил гигиены.

Свиноматки, прошедшие два цикла осеменения, наслаждаются большим пространством и свободой во время беременности.

В отличие от Европейской конвенции, согласно которой свиноматка может оставаться в загоне в течение 28 дней, здесь мы держим ее только 36 часов (для проведения двух циклов оплодотворения), а затем отпускаем, и она может свободно перемещаться Джорджио Санти менеджер по разведению, свиноферма Нервьяно

Следом мы посещаем родильное отделение в Геди, рядом с Брешией. И здесь также загоны больше, чем у стандартных племенных хозяйств.

Из соломы свиноматка готовит себе место для опороса, а у поросят есть специальный подогреваемый бокс, где они могут чувствовать себя защищенными.

Обычно свиноматка остается взаперти. Но здесь у нее есть возможность перемещаться на площади 6,5 квадратных метров. Так она ведет себя более естественно с поросятами; когда ей нужно покормить их, она дает им знак, и поросята выходят из своего загона Пьетро Пиццагалли руководитель селекционного сектора, Fumagalli

Забота о животных - забота о человеке

Хорошие условия разведения улучшают здоровье животных, качество кормов и снижают потребность в лекарствах. Компания Fumagalli снизила использование антибиотиков на 40%.

В конце пищевой цепочки потребители все больше склоняются к выбору, основанному на соблюдении стандартов защиты животных, применяемых производителями.

Сегодня потребитель выбирает продукт не только из-за его качества. Это только 50% привлекательности продукта, остальные 50% определяются рядом таких факторов, как происхождение животного, условия его жизни и возможность отслеживать всю цепочку производства; это имеет значение на рынке Арнальдо Санти директор по маркетингу, Fumagalli

Исходя из этого, такие страны, как Дания, уже ввели специальную маркировку гуманного обращения с животными.

К 2023 году Европейская комиссия собирается пересмотреть действующее законодательство в области защиты животных и обеспечить согласованность политики.