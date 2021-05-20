Зеленский о референдуме по Донбассу и Украине без олигархов

Украинские власти планируют проведение общенационального референдума о путях решения конфликта в Донбассе. Об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной двухлетнему пребыванию у власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - цитирует украинского лидера агентство ТАСС.

Контакты с Россией

Также Зеленский сообщил о начале контактов офисов президентов Украины и РФ по встрече с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто", а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные".

В апреле украинский президент предлагал своему российскому коллеге встретиться "в любой точке Донбасса" и обсудить вопрос конфликта на востоке страны. В ответ Путин предложил Зеленскому в первую очередь пообщаться с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а уже потом привлекать к диалогу третьи страны, в том числе Россию. При этом президент РФ отметил, что готов в любое время принять украинского лидера в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

При этом Зеленский упрекнул Францию и Германию в ослаблении позиций по отношению к России. Президент Украины считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с "давлением внутри их стран". Он пояснил, что имеет в виду "экономическое давление из-за санкционной политики по "Северному потоку - 2". Он выразил беспокойство по поводу возможной отмены санкций США против газопровода.

"Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет личный проигрыш президента Байдена. Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал он.

Несмотря на критику Зеленский подтвердил следование нормандскому формату (Германия, Франция, Украина и Россия).

Украина без олигархов

Также во время пресс-конференции президент Украины назвал один из своих главных приоритетов на посту: страна без олигархов.

"Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один, - сказал Зеленский. - Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде".

Украинский лидер заявлял, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. При этом Зеленский отметил, что законопроект о так называемой деолигархизации на Украине готов почти на 100% и вскоре будет представлен.

"Закон готов, он написан. Он на 100% готов. Но мы считаем, что есть несколько деталей", - отметил президент Украины.

Президент подтвердил, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины определил список из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако отказался назвать их фамилии.

Одним из примеров деолигархизации на Украине считается дело Виктора Медведчука. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" 13 мая был отправлен под домашний арест по обвинению в государственной измене и других тяжких преступлениях. Генеральная прокуратура подозревает Медведчука в передаче России военных секретов и причинении Украине вероятного ущерба в размере 40 млрд гривен (около $1,5 млрд). Сам глава политсовета ОПЗЖ назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.

Ранее журнал "Forbes Украина" включил Медведчука в список богатейших жителей страны. В рейтинге он занимает 12-е место, его состояние оценивается в 620 млн долларов. В число его бизнес-интересов авторы списка включили компании из области ТЭК, медиа и металлургии.

Во время пресс-конференции президент Украины отметил, что "эпоха Медведчука" в его стране как и эпоха коррупции заканчивается.

"Это часть программы общества. Считаю, что эпоха Медведчука заканчивается, - сказал Зеленский. — Мы чистим вертикали бизнеса. Эти вертикали в каждой институции нашего государства, в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Мы начали, и я это завершу".