Медведчука отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Виктор Медведчук будет содержаться под домашним арестом два месяца, до 9 июля. Ранее обвинение заявило о необходимости арестовать главу политсовета ОПЗЖ, чтобы тот не вмешивался в процесс досудебного расследования, однако судья это требование отверг.

"В ходе досудебного расследования есть основания полагать, что подозреваемый Медведчук может скрываться от следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей, других участников уголовного производства, препятствовать следствию и другим способом", - заявил в ходе заседания в четверг один из прокуроров. До того суд отклонил ходатайство адвокатов главы политсовета ОПЗЖ. Защита просила отпустить Медведчука на поруки в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения по делу о государственной измене. Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что 40 его однопартийцев обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Сам Медведчук заявлял, что не сможет внести залог, так как его счета арестованы на основании решения о санкциях. Выступая в суде, он заявил, что у обвинения нет объективных доказательств его вины в деле о госизмене, а начатое против него следствие он назвал "политически мотивированным".

В частности имеющего близкие связи с президентом Владимиром Путиным предпринимателя подозревают в передаче российской стороне документальной базы газового месторождения в Крыму и сведений о дислокации секретного военного подразделения вооруженных сил Украины, а также в вербовке граждан для антигосударственной деятельности в интересах Москвы.

По первому эпизоду обвинения Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - "пожизненное заключение".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал судебное преследование депутата внутренним делом Украины, но пожелал "убедиться, что за этим не стоит желание избавиться от политических конкурентов".

Защита главы политсовета ОПЗЖ в ходе заседания заявила об отсутствии законных оснований для применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10,5 млн долларов. "В своем ходатайстве о содержании под стражей в отношении Виктора Медведчука прокурор безосновательно предлагает наиболее жесткую меру пресечения", - подчеркнул адвокат Камиль Кирпичев.

Он добавил, что размер залога чрезмерный и необоснованный. Адвокат опроверг тезис обвинения о том, что его подзащитный может спрятать важные для следствия доказательства. "Напомню, что у Медведчука был проведен обыск, в ходе которого не было изъято ни одного документа, предмета. Какие доказательства он может спрятать, если они не были изъяты во время обыска", - обратил он внимание.

Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос о мере пресечения для Медведчука в связи с предъявленным ему обвинением по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении него и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй - вплоть до пожизненного лишения свободы. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.

Собравшиеся в четверг у Печерского районного суда Киева украинские националисты предприняли попытку прорваться в здание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Медведчуку. В телеграм-канале украинского издания "Страна" выложено видео того, как активисты пытаются попасть в здание: их попытка оказалась неудачной, так как дверь в суд успели закрыть.