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Украина

Переговоры по Донбассу хотят перенести из Минска

 Ольга Кепински и TASS
Лидеры Беларуси, России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год
Лидеры Беларуси, России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP
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Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Беларуси, поэтому необходимо найти новое место для встреч Контактной группы. Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.