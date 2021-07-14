Владимир Путин об "анти-России"

Российско-украинский конфликт - результат проекта "анти-Россия", придуманного Западом. Об этом заявил президент Владимир Путин, обсуждая с журналистами положения написанной им ранее статьи "Об историческом единстве русских и украинцев".

По мнению российского лидера, Украина стала заложником чужой геополитической воли, не совпадающей с волей большой части украинского общества.

"На Украине очень многие, миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это - миллионы людей. И есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию, но судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы. Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены". Владимир Путин.

Президент заявил, что считает русских и украинцев одним народом, а трагические события 2014 года - результатом попытки расколоть это единство.

Семь лет назад на территории Донбасса вспыхнул конфликт, ставший крупнейшим в постсоветской истории Украины. Погибли в общей сложности 14 тысяч человек. Причастные стороны оценивали его по-разному - как противостояние Москвы и Киева, как гражданскую войну между украинцами... Для президента Путина случившееся - результатам прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины.

Статья российского лидера была опубликована на двух языках, русском и украинском. Президент Украины Владимир Зеленский обещал изучить ее глубже и поставил под сомнение тезис о братстве: по его мнению, отношения России и Украины напоминают библейский сюжет о Каине и Авеле.

Урегулирование ситуации в Донбассе стала одним из пунктов его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшихся во вторник в Берлине. Они в числе прочего выявили разницу взглядов сторон на проект "Северный поток -2". Украинский лидер заявил, что нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае пуска газопровода. И получил их из Москвы: Владимир Путин подтвердил, что Россия будет выполнять взятые на себя обстоятельства по транзиту газа через Украину.