Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Джо Байденом

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. На повестке: встреча с президентом США.

Официальный визит начнется с переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, а Джо Байден примет Зеленского только завтра, первого сентября. Встречу глав государств откладывали несколько раз.

"Основная цель визита — позволить президентам познакомиться лично и провести обстоятельную беседу по вопросам безопасности Украины, поддержки демократии в этой части Европы и трансформации страны", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщили источники газеты Financial Times, в ходе визита Владимир Зеленский также попросит Вашингтон существенно увеличить военную и финансовую помощь Киеву — в частности для выпуска гарантированных США облигаций. В офисе президента Украины надеются на то, что объем помощи будет сопоставим с поддержкой Соединенными Штатами Афганистана.

Владимир Зеленский также собирается обсудить вступление Украины в НАТО.

"США понимают, что их европейские партнеры — против членства Украины в альянсе, потому что боятся конфликта с Россией. Вашигтон хочет укрепить партнерство с Европой, и в особенности с Германией, поэтому ему приходится считаться с позицией европейских лидеров", — считает политолог Дмитрий Фесенко.

Кроме того, украинский президент затронет тему "Северного потока — 2" и снова попросит увеличить давление на Москву в целях продлить контракт на транзит газа. Действующее соглашение, приносящее Киеву около трех миллиардов долларов в год, заканчивается в 2024-ом.

"Мы продолжаем подчеркивать, что проблему "Северного потока — 2" не решить компенсациями. Газопровод — угроза безопасности Украины, потому что если транзита газа через Украину не будет, увеличится риск полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Это не в интересах Украины, не в интересах Европы и не в интересах США", — уверен глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Поездка в Вашингтон — первый официальный визит Владимира Зеленского в США. Он добивался его два года, но администрация Байдена отнеслась к идее встречи с украинским президентом неожиданно прохладно.