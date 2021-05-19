Большой день для Франции: рестораны открыты

Большой день для Франции: в среду в стране вновь открылись террасы кафе и ресторанов. Внутрь пускать посетителй по-прежнему нельзя, и далеко не все смогли открыться — по разным причинам. Но возможностью выпить чашечку кофе воспользовались в среду все, начиная с руководителей государства. Для французов рестораны — не просто место, где можно поесть и выпить:

Яннис Руссо, владелец ресторана:

"Поддержка наших постоянных клиентов — это просто великолепно. Утром нам звонили не только для того, чтобы зарезервировать столик, но и просто для того, чтобы поддержать нас, пожелать удачи.

После этого ты понимаешь, что твое заведение действительно нужно людям, что кафе и бистро создают особые социальные связи.

Французские рестораны были закрыты более девяти месяцев. Социальное дистанцирование по-прежнему серьёзное. Многие поэтому открываться не стали, решив, что нет смысла запускать кухню ради единственного столика.

_"Снова в ресторане, снова с удовольствием чувствуешь запахи хорошей еды — мы по этому очень скучали".

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Мы пришли, чтобы подержать хозяев, помочь им восстановиться: они были так милы с нами, и теперь наша очередь.

"Мы пришли, чтобы подержать хозяев, помочь им восстановиться: они были так милы с нами, и теперь наша очередь".

Лион на юго-востоке страны когда-то было принято называть центром французской гастрономии. Кафе в центре города были переполнены уже с утра, несмотря на неприятную дождливую погоду; многим пришлось заранее бронировать столик.

Коронакризис оставил глубокий след на ресторанном секторе. Столкнувшись с фактической безработицей или устав от неопределённости, многие попросту ушли из бизнеса. Восстанавливать утраченное будет непросто.

Филипп Ланглуа, менеджер бистро:

"Сотрудники ресторана нашли себе другую работу — в медицине, например. Сегодня найти новых нелегко. Но нам всё равно придётся нанимать кого-то".

9-го июня планируют пустить посетителей и внутрь. Не все верят в светлое будущее: год назад, тоже в мае, кафе уже открывались с надеждой на то, что пандемии конец.