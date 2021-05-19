Экономика ЕС: восстановление через цифровизацию

Цифровые технологии как никогда важны в нашей жизни - от удаленной работы, медицинских консультаций онлайн до видеозвонков родным и друзьям.

Но пандемия также показала, в чем Европа отстает. Почти в четверти домов нет широкополосного интернета, и лишь менее 20% малых предприятий используют интернет для продажи своей продукции или услуг.

Как фонды восстановления ЕС помогают цифровой трансформации Европы?

Переход к цифровой системе - ключевой элемент плана ЕС по восстановлению после пандемии. В его основе лежит фонд восстановления и устойчивости - в 672,5 млрд. евро, которые будут потрачены на государственные инвестиции и реформы.

Чтобы получить доступ к этим деньгам, государства-члены представили национальные планы восстановления, выделив 20% средств на инициативы по цифровизации экономики.

Цифровые технологии меняют то, как мы живем и работаем, но между "имущими" и "неимущими" существует разрыв. 42% европейцев не имеют базовых цифровых навыков, а 83% малых и средних предприятий не пользуются облачными интернет-сервисами.

Чтобы обеспечить всесторонний успех проекта, ЕС продвигает инвестиции в сверхскоростную широкополосную связь, обучение людей цифровым навыкам, помощь начинающим и малым предприятиям в инновациях и развитии, а также использование технологий для обеспечения климатической нейтральности.

Скандинавские страны и Нидерланды занимают лидирующие позиции в области цифровизации. Но даже их проектам нужны деньги Фонда восстановления, чтобы помочь цифровым преобразованиям. Гийом Дежарден отправился в Данию.

Гийом Дежарден, Euronews: "Здесь, в Дании, больше нет необходимости носить в кармане водительские права. Вы можете просто загрузить их прямо на смартфон. Это всего лишь один пример в этой и без того сверхподключенной стране. По данным ООН, Дания является мировым лидером в области электронных госуслуг, но кроме того сейчас все секторы экономики переходят на цифровые технологии".

Как этот завод, расположенный в Ютландии. Основанная в 1895 году кузнецом компания прошла путь от строительства карет до грузовых прицепов в течение 20-го века. Четыре года назад Питер Йенсби начал масштабную модернизацию своего хозяйства, чтобы полностью перейти на цифровые технологии.

Питер Йенсби, гендиректор HMK Bilcon: "Мы потратили два миллиона евро, чтобы полностью изменить компанию. Это преобразование означало целый мир перемен на рабочем месте, и теперь наша компания приносит прибыль, хотя в прежние времена она теряла много денег. Это означает, что мы становимся более продуктивными и можем продавать нашу продукцию по рыночной цене. Наши товары получаются не слишком дорогими, даже несмотря на очень высокие зарплаты в Скандинавии".

Ожидается, что в ближайшие месяцы еще больше компаний перейдут на цифровые технологии. Дания запросила 1,6 миллиарда евро субсидий в рамках европейского плана восстановления, и должна будет выделить пятую часть этой суммы на переход на цифровые технологии.

Финансирование также представляет интерес для тех, кто уже работает в цифровом секторе, но надеется на расширение.

Компания Сары-Джозефины Йорт создала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, помогающее преподавателям и менеджерам по персоналу создавать программы онлайн-обучения. В этом году компания увеличила штат в четыре раза, но испытывает проблемы с поиском частных инвесторов для продолжения роста.

Сара-Джозефина Йорт, гендиректор CanopyLAB: "Чтобы расти с такой скоростью, как сейчас, нам нужно больше инвестиций и высококвалифицированного персонала здесь, в Европе. Привлечь обычных инвесторов бывает непросто, к тому же на передовой инноваций очень высок риск. Поэтому мы стараемся сочетать частных инвесторов с поддержкой со стороны ЕС".

Из фонда восстановления ЕС будет выделено 134,5 миллиарда евро на цифровизацию - но достаточно ли этого, чтобы Европа стала мировым лидером, конкурирующим с США и Китаем? Датский эксперт считает, что да.

Катрин Форсберг, член правления Датского совета по развитию бизнеса: "Мы определенно можем конкурировать с некоторыми другими гигантами на мировом уровне, потому что у нас есть инфраструктура, у нас есть навыки. Поэтому я думаю, что сейчас это вопрос инвестиций в малые и средние компании для создания рабочих мест и развития бизнеса".

Чтобы подробнее узнать о том, как деньги фонда ЕС по восстановлению и устойчивости могут быть использованы для создания рабочих мест и предприятий, мы поговорили с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Наоми Ллойд, Euronews: "Цель фонда восстановления и повышения устойчивости - вернуть экономику в нормальное русло после пандемии. Почему так много внимания уделяется цифровым технологиям? Как это поможет восстановлению?"

Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике: "Потому что цель состоит в том, и это то, о чем мы говорим по обе стороны Атлантики, чтобы построить лучше всё - цифровые технологии касаются всех секторов нашей экономики. Поэтому с помощью цифровых технологий мы можем улучшить работу государственного управления, работу системы здравоохранения, конкурентоспособность и работу компаний, и так далее, и так далее. И в этом сила инвестиций в цифровые технологии - они могут оказать влияние на всю нашу экономику".

Euronews: "Датская платформа онлайн-обучения, которую мы видели в докладе Гийома - это та компания, которой вы хотели бы направить средства, выделенные на восстановление?"

Паоло Джентилони: "Да, потому что, конечно, нам тоже нужны истории успеха. Это не только мир гигантов, это также мир стартапов, средних компаний, которые играют свою роль в этом новом цифровом мире. Поэтому я думаю, что это измерение для увеличения потенциала нашего бизнеса в цифровых технологиях будет очень важным в ближайшие пять лет".

Euronews: "Пандемия, безусловно, привлекла внимание к тому, что могут предложить нам цифровые технологии, но также и к тем, кто рискует остаться среди отстающих".

Паоло Джентилони: "Хорошо то, что мы увидели, насколько сильна сеть, и мы увидели во время этого ужасного кризиса, насколько важна подключенность. В то же время мы увидели, например, в процессе обучения детей и молодежи на дому, как проблемы с подключением к сети создают социальные различия. И это, конечно, неприемлемо. Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сократить и ликвидировать цифровой разрыв. Сейчас или никогда".

Euronews: "Прошел год с начала пандемии. Эти деньги нужны сейчас, но есть опасения относительно времени, которое потребуется Еврокомиссии для утверждения этих планов".

Паоло Джентилони: "Здесь я довольно оптимистичен - думаю, план получит финансирование еще до летних каникул".

Благодарим за помощь в организации съемок в Парке Со французский департамент О-де-Сен.