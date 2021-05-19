Суд ЕС обязал Еврокомиссию проверить программу помощи авиакомпаниям

Суд Европейского союза отменил решение Еврокомисиии от предоставлении финансовой помощи авиаперевозчикам KLM и TAP, тем самым удовлетворив две жалобы ирландского лоукостера Ryanair. В рамках программы поддержки нидерландская авиакомпания KLM должна была получить 3,4 млрд евро, португальская TAP — 1,2 млрд.

Суд признал что Еврокомиссия не провела проверку на соответствие правилам внутреннего рынка. Вместе с тем суд принял во внимание разрушительные последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса приостановил это аннулирование до повторного рассмотрения Еврокомиссией данного вопроса и предоставления обоснованной позиции.

Программы государственных субсидий авиакомпаниям были одобрены в июле прошлого года. В апреле рынок авиаперевозок в Европе сократился на 90% по сравнению с периодом до начала пандемии. Это сокращение привело к потере семи миллионов рабочих мест.

Официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил: "Мы самым тщательным образом намерены изучить это постановление, чтобы принять решение о том, какие действия мы можем предпринять."

Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик Ryanair завершил финансовый год с убытком в размере 815 млн евро. Компания подала уже 16 исков против Европейской Комиссии, касающихся предоставления государственной помощи конкурентам.