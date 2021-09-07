Рост экономики ЕС превысил ожидания

Европейская экономика оправилась от принятых зимой карантинных мер и изоляции быстрее, чем предполагалось. По данным Евростата, с поправкой на сезонные колебания во втором квартале нынешнего года в ВВП среднем по еврозоне в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 14,3% и на 13,8% - во всём Еврооюзе .

По сравнению с предыдущим кварталом этого же года прирост ВВП увеличился на 2,2% в зоне евро и на 2,1% в ЕС.

Восстановление стимулировал и рост потребительских расходов. Так, рост расходов на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 3,7% за квартал, так как люди вернулись в магазины, отели и места отдыха.

Но ситуация варьируется от страны к стране: так, Ирландия (+ 6,3%) зафиксировала самый резкий рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом, за ней следует Португалия (+ 4,9%). А вот на Мальте и в Хорватии наблюдалось снижение.

Государственная поддержка также способствовала росту за счет пакетов по стимуляции экономики и финансирования санитарных мер для борьбы с пандемией.

Численность работающего наслеения по сравнению со вторым кварталом прошлого года возросла на 0,7% как в зоне евро, так и в ЕС, тогда как в первом квартале нынешнего года наблюдалось снижение уровня занятости на 0,2% как в еврозоне, так и в Евросоюзе.