Суд над организациями Навального затягивается

Мосгорсуд отложил слушания об объявлении экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Алексея Навального. Разбирательство должно возобновиться только 9 июня.

Защитой интересов ФБК и ФЗПГ занимается объединение адвокатов и журналистов «Команда 29». Её старший юрист Максим Оленичев рассказал, что в очередным слушаниям были подготовлены многочисленные обращения к суду, которые занимают в общей сложности более 400 листов. С этим он связывает и отложение разбирательства: «видимо, испугались наших талмудов ходатайств».

Иск о признании организаций Навального экстремистскими был подан в апреле. В прокуратуре Москвы заявляют, что ФБК, ФЗПГ и штабы Навального добивались изменения основ конституционного строя и «цветной революции», осуществляли деятельность «нежелательных организаций». В документах говорится о том, что через интернет-страницы объединений распространяются «экстремистские материалы», а также призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.

Прокурор приостановил деятельность организаций, после чего руководитель сети штабов Навального Леонид Волков объявил об их роспуске. Он объяснял, что не хочет ставит под угрозу свободу и безопасность активистов.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме. «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что материалы дела засекретили из-за личных данных сотрудников правоохранительных органов, которые заявляли об ущербе от действий демонстрантов. По данным издания, значительная часть материалов об объявлении ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями основывается на отчётах региональных прокуратур об участниках кампаний в поддержку Алексея Навального. При этом министерство юстиции по результатам проверок констатировало, что не выявило признаков экстремистской деятельности в работе ФБК.

Сторона защиты заявляет о попытке манипуляции фактами со стороны прокуратуры с целью добиться запрета организаций Навального.