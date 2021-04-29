Леонид Волков распускает "штабы Навального"

Бабушкинский суд Москвы оставил без изменений приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны. Навальный участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы по видеосвязи из колонии. Поддержать его пришла супруга Юлия. Но она покинула суд, не дождавшись решения.

Навальный рассказал, что весит сейчас 72 кг, достигнув отметки на уровне ученика средней школы, и превратился в "реальный скелет". Свою вину по этому делу Навальный не признает.

17 мая состоится первое заседание по существу иска московской прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Между тем соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов оппозиционера.

"Говорить о том, что фонд борьбы с коррупцией — это экстремистская организация... Это говорит о том, что борьба с коррупцией вредит сейчас государственной безопасности России", — комментирует адвокат ФБК Иван Павлов.

По словам Леонида Волкова, работать в условиях угрозы уголовного преследования по обвинению в экстремизме невозможно. Большинство из бывших штабов станут самостоятельными политическими организациями, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами.

"Для меня это удар под дых, даже в самое сердце удар", — сказал Волков, добавив, что все еще "остается оптимистичным".

Ранее прокуратура приостановила деятельность штабов Навального за продолжение акций, Мосгорсуд наложил запрет на действия фонда. Адвокат ФБК обжалует решение Мосгорсуда.

В случае удовлетворения иска ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включат в перечень экстремистских организаций. Это будет означать уголовную ответственность для руководителей этих организаций. Им может грозить от шести до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, будет запрещена демонстрация их символики под угрозой административного ареста до 15 суток.

Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди, в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности). Внесение в перечень экстремистских организаций означает упоминание всеми СМИ экстремистского статуса ФБК и ФЗПГ под угрозой штрафа, запрет любой банковской деятельности и уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации.

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации формируют условия для дестабилизации ситуации в стране, ради "изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Обвинение также считает, что через ФБК и ФЗПГ на территории России оперируют нежелательные иностранные организации.

В четверг стало известно, что против Алексея Навального, Леонида Волкова, а также Ивана Жданова возбуждено еще одно уголовное дело — о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.