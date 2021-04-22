Более 1780 задержанных на акциях "Свободу Навальному!"

Более 1780 человек, по данным правозащитного портала ОВД-Инфо, задержаны накануне в ходе несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального. Они прошли в десятках российских городов.

В Москве, по информации Главного управления МВД, в манифестации за свободу и против коррупции, репрессий и политических убийств, приняли участие до 6 тысяч человек, по данным "Открытых медиа", 25 тысяч. Большая часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы отпущены без составления протоколов, сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

Днем, задолго до начала акции в 19 часов по местному времени, были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На Соболь составили протокол о повторном нарушении порядка организации митинга, суд назначен на четверг, сообщила она в Твиттере. Киру Ярмыш арестовали на 10 суток.

Больше всего задержанных - 797 - в Санкт-Петербурге. В центре северной столицы собрались более 4 с половиной тысячи сторонников Навального.

Городские власти закрыли пять центральных станций метро, приостановили движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамвая. Полиция и ОМОН перекрыли Дворцовую площадь и Невский проспект, чтобы участники демонстрации не могли там собраться.

Всего на сайте организаторов акции "Свободу Навальному!" 21 апреля зарегистрировались более 466 тысяч человек.