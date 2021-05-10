Фаградальсфьядль - гейзер, но пылающий. Раскалённая лава выплёскивается из его жерла и стекает по горному склону. Вулкан находится примерно в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.

Извержение продолжается почти два месяца, с 19-го марта, то затишье, то новый рык подземной магмы.

Фаградальсфьядль выбрасывает лаву и пепел, иногда огненный столб может достигать и 300 м в высоту.

Жители Рейкьявика наблюдают за этим природным феноменом практически из окон собственного дома - вулкан находится лишь в 30 километрах от столицы Исландии.

Вулканологи пока осторожны в прогнозах, предполагая, что извержение может продлится еще несколько месяцев.

Второй фактор, влияющий на сдержанность специалистов - местоположение вулкана.

Фаградальсфьядль находится всего всего в 32 км от главного национального аэропорта страны "Кефлавик".