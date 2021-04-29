Великий четверг - особый день перед Пасхой

Феофил III (патриарх Иерусалимский) cовершил таинство омовения ног у храма Гроба Господня. Феофил III омыл ноги 12 своих священнослужителей - по числу апостолов Христа. На богослужении из-за пандемии присутствовало небольшое число местных паломников.
Традиция омовения ног восходит к событиям Тайной вечери за три дня до Пасхи, когда по преданию Иисус Христос омыл ноги своим 12 ученикам, совершил причастие и молился в Гефсиманском саду.
В Чистый четверг верующие исповедуются, приводят в порядок свои дома, стирают белье, купаются сами - готовятся встретить Пасху в чистоте и порядке. Считается, что в этот день вода приобретает благодатную силу, смывая все грехи и неприятности.
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