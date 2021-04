"Земля кочевников" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

Картина "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусства.

Хлои Чжао, режиссер-постановщик: "Люди, когда рождаются, озарены добротой, и ее свет, даже когда я была совсем маленькой, всегда вел меня по жизни. И я действительно так думаю, и до сих пор. Хотя, конечно, иногда кто-то может считать, что я неправа. Я всегда искала в людях этот отсвет добра. Где бы я ни была, и что бы я ни делала".

Фильм американки китайского происхождения Хлои Чжао соревновался в данной номинации с такими лентами как "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера, "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна, "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга.

Исполнительница главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд удостоилась награды как "Лучшая актриса".

Фрэнсис Макдорманд, актриса: "У меня нет слов выразить признательность, мой голос - мой меч, а меч - это работа. И я люблю работать".

А мастерство и дар Энтони Хопкинса в фильме Флориана Зеллера "Отец" киноакадемики сочли достойными награды в категории - "Главная мужская роль".