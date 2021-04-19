Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет

В испанской провинции Риоха можно погулять по пещере, сформировавшейся 160 млн лет назад. Она расположена в горном массиве муниципалитета Ортигоса-де-Камерос. Пещера была открыта в 1962 году. Посетителей ждут сталактиты и сталагмиты причудливых форм и необычных цветов, которые образовались в результате взаимодействия воды, известняка и минералов. Возраст некоторых сталактитов — 100 тысяч лет. Сталактиты прибавляют в росте по одному сантиметру в 30 лет.