Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет

В испанской провинции Риоха можно погулять по пещере, сформировавшейся 160 млн лет назад. Она расположена в горном массиве муниципалитета Ортигоса-де-Камерос. Пещера была открыта в 1962 году. Посетителей ждут сталактиты и сталагмиты причудливых форм и необычных цветов, которые образовались в результате взаимодействия воды, известняка и минералов. Возраст некоторых сталактитов — 100 тысяч лет. Сталактиты прибавляют в росте по одному сантиметру в 30 лет.
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