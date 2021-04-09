Лондон отдаёт дань памяти принцу Филиппу

Несмотря на запрет массовых собраний в Лондоне из-за эпидемии, десятки людей пришли в эту пятницу к Букингемскому дворцу, как только узнали о кончине принца Филиппа.

Среди них Ричард Клири, возложивший, как и многие другие, букет к ограде резиденции Елизаветы II: "У меня нет привычки так одеваться, тем более сейчас я работаю дома. Собаку я тоже не выгуливаю в костюме и при галстуке. Но в день общенационального траура мне показалось это правильным"...

Скончавшийся в возрасте 99 лет, принц Филипп был супругом старейшего действующего монарха. За последние 70 лет он стал неотъемлемой частю национальной истории.

"После полудня пискнул телефон, - рассказывает ещё одна жительница Лондона. - Я посмотрела и ахнула: "О боже!" Возникло странное ощущение, что на твоих глазах разворачивается история".

"Понятно, что в 99 лет такое может случиться каждый день, - продолжает эта пожилая пара. - Но он смог продержаться до сих пор, ему можно только поаплодировать"!

Для многих герцог Эдинбургский олицетворял спокойную силу, стабильность и надежду. Вторую мировую войну отслужил на Военно-морском флоте, окончив её в звании старшего лейтенанта. После женитьбы в 1947 году оставил военную карьеру, чтобы стать верным тылом своей монаршей супруги.

"Он помогал в управлении королевской семьёй и монархией, - заявил премьер-министр Борис Джонсон, - чтобы она оставалась жизненно важным для национального равновесия и благополучия институтом".

"Принца Филиппа можно без преувеличения назвать монаршим супругом-долгожителем, - передаёт из британской столицы наш специальный корреспондент Люк Ханрахан. - Запомнился он и своими политнекорректными высказываниями, военной прямотой. Несмотря на все противоречия, большинство вспоминают о нём тепло. Прежде всего благодаря непоколебимоё поддержке королевы на протяжении семи десятилетий".

Кто-то не может забыть принцу его острый язык, который едва не приводил к международным скандалам: "Он нередко высказывался крайне оскорбительно, - говорит эта жительница Лондона. - Возможно, занимая столь высокое положение, легче извиняться".

Зарубежом вспоминают о принце Филиппе как о модернизаторе монархии, а также о премии герцога Эдинбургского, которая помогла многим молодым талантам.

"Его влияние ощущалось в Северной Америке, - говорит Деннис Мартси Вебб, уроженец Юты. - Мы видели, что монархия пытается творить добро, и посчитали, что было бы уместно отдать дань уважения хорошему человеку".

"Это очень печальный день не только для британского народа, для монархии, но и для содружества наций", - говорит ещё один гость британской столицы.

В пятницу стало известно, что план проведения похорон супруга Елизаветы II пересмотрен из-за эпидемии. В заявлении лондонской геральдической палаты уточняется, что церемония не будет сопровождаться шествием в Лондоне, тело принца не выставят для прощания, участие публики в мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется.