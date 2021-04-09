Европейский регулятор проверит вакцину от Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет возможную связь между американской вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и известными случаями образования тромбов. У регулятора есть информация по четырём таким случаям, один из них вызвал смертельный исход. На сегодня американская вакцина входит в список четырёх разрешённых в Евросоюзе вакцин, но пока препарат ещё не начали применять.

В пятницу власти двух американских штатов Северная Каролина и Колорадо временно закрыли центры по вакцинации Johnson & Johnson из-за побочной реакции, которая была выявлена у нескольких десятков человек, сообщает Wall Street Journal.

В минувшую среду EMA признала связь между введением другой векторной вакцины, британо-шведской AstraZeneca, и образованием тромбов. В руководстве европейского агентства в пятницу заявили, что исследуют влияние препарата на появление у пациентов проблем с сосудами. По предварительным данным, у некоторых после прививки была отмечена утечка жидкости из кровеносных сосудов, что вызвало отёк тканей и падение кровяного давления.