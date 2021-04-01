ВОЗ застыдила Европу за медленную вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения подвергла критике слишком медленные темпы вакцинации в Европе. Из-за этого, по мнению экспертов, ряду стран ЕС пришлось ужесточить карантинные меры.

По словам Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ (к нему относится также Россия), вакцинация - оптимальный способ покончить с пандемией. Существующие сегодня на рынке препараты "высокоэффективны в борьбе с вирусом", поэтому необходимо срочно увеличить темпы производства вакцин, упростить процесс распределения препаратов среди особо нуждающихся категорий и использовать все до одной дозы "здесь и сейчас".

Евросоюз выглядит бледно по сравнению не только с абсолютным рекордсменом Израилем (61 % привитого взрослого населения) занимающей третье место Великобританией (46 %). Его 12 % недостижимо далеки от результатов Бутана (49 % населения), Чили (36 %) и Бахрейна (30 %).

И это при том, что, по данным ВОЗ, Европа на сегодняшний день получила более 152 миллионов доз, что составляет четверть от выделенного мирового объема.

Руководство ЕС ожидает улучшения ситуации к июню. Пока же некоторые страны, например Швеция, вынуждены пересматривать национальные программы вакцинации из-за нехватки препарата. Вместо июня власти надеются привить взрослое население к середине августа.

Усложняет ситуацию и недоверие многих европейцев к британской вакцине AstraZeneca. Власти Германии приняли решение прививать ею только людей старше 60 лет. В четверг прививку сделал президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер, чтобы личным примером убедить сомневающихся.

"Несмотря на то, что впереди пасхальные праздники, 35 000 врачебных кабинетов запросили без малого полтора миллиона доз вакцин на ближайшие дни, - заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. - Но на следующей неделе мы сможем доставить лишь 940 000 доз".

В Италии, где вакцинация обязательна для медработников, лишь недавно получили 10-миллионную дозу вакцины. По данным правительства, только в первом квартале этого года Италии недопоставили 4,25 миллионов доз по сравнению с обещанным объёмом. Власти надеются, что полученная только что полумиллионная партия вакцины Moderna позволит ускорить прививочную кампанию.