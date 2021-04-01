Хип-хоп в музее Гуггенхейма

Выступление хип-хоп артистов в Музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. В концерте, получившим название "Недостающий элемент" приняли участие исполнители музыкального стиля битбокс и танцоры в стиле брейк-данс.
Выступление хип-хоп артистов в Музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. В концерте, получившим название "Недостающий элемент" приняли участие исполнители музыкального стиля битбокс и танцоры в стиле брейк-данс.
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