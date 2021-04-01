"Евровидение" разрешили провести со зрителями

Организаторы "Евровидения" рассматривают возможность пригласить зрителей на песенный конкурс, который с 12 по 16 мая пройдет в Роттердаме. Правительство Нидерландов разрешило разместить в концертном зале 3500 человек. В рамках этого плана арена Ahoy будет заполнена наполовину, гости мероприятия должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. В ближайшие недели организаторы сообщат более подробную информацию о регламенте проведения музыкального представления. Исполнительный директор "Евровидения"Мартин Остердаль заверил, что здоровье и безопасность присутствующих на "Евровидении" остается главным приоритетом для организаторов.

По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").

В начале марта в Нидерландах провели экспериментальную массовую дискотеку с участием 1300 человек. Правительственные и независимые специалисты собирали данные о том, какие меры безопасности могут предотвратить заражение на подобных мероприятиях. После чего в этих же целях были организованы деловая конференция, театральное представление и футбольный матч.

В конце в марта в Барселоне прошел экспериментальной рок-концерт — самый масштабный в Европе с начала пандемии сдали тест. Около 5000 меломанов заранее сдали тест на коронавирус и могли находиться в зале в масках, но без соблюдения социальной дистанции. Предварительные результаты показали, что тест на антитела и использование средств защиты служат надежными мерами против распространения инфекции.