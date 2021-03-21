"Голландский эксперимент" завершается

В Нидерландах — завершающий этап большого эксперимента: полторы тысячи человек собрались на фестиваль под открытым небом.

Участников разделили на несколько групп, каждая соблюдает свой набор защитных правил. Наблюдатели выясняют, какими путями и при каких условиях распространяется вирус на подобных мероприятиях. К участию допустили лишь тех, кто сдал отрицательный тест.

Это уже седьмое и заключительное массовое мероприятие, организованное в рамках эксперимента. Уже состоялись конференция, футбольный матч, дискотека в клубе. Исследователи обещают опубликовать результаты примерно через три недели. Пока, по их словам, известно о заражении лишь пяти человек из нескольких тысяч участников.