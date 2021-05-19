Манижа вышла в финал Евровидения

Российская участница Eurovision Манижа вышла в финал песенного конкурса. Первый полуфинал состоялся во вторник вечером на роттердамской арене Ahoy.

В финале 22 мая также выступят исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, КИпра, Швеции, Бельгии и Украины. В ходе жеребьёвки стало известно, что Манижа выступит в первой части финального концерта.

За ночь выступление представительницы России набрало 1 млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, сообщили в пресс-службе Первого канала. Здесь напомнили, что после национального отбора 8 марта, выстпление Манижы стало самым популярным, собрав 11 млн просмотров.

На пресс-конференции после полуфинала певица пообещала поклонникам оставаться собой и быть "немного безумнее" 22 мая.