Манижа Сангин: "Моя песня сподвигла на разговор"

Травля в соцсетях, жалобы, направленные в Следственный комитет, обсуждения в Госдуме — такова реакция части российского общества на новость о том, что в этом году на конкурсе "Евровидение" с феминисткой песней "Russian Woman" страну представит 29-летняя Манижа Сангин.

По словам певицы и активистки, это произведение "о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий". А на поток ненависти в интернете она ответила шуточным видеоклипом в Instagram.

"Этот хейт мне помог доказать, что то , что я делаю — не зря, — говорит Манижа Сангин. — То, о чем я говорю — не зря. Песня, может быть, и не нравится кому-то мелодически, аранжировка не нравится кому-то, внешность моя может не нравится, это тоже нормально, такое бывает. Но самое главное, что эта песня сподвигла очень многих людей поговорить на эти темы, которые существуют сегодня в мировой повестке".

Ролик с песней "Russian Woman" на канале конкурса в Youtiube набрал уже более 5.5 млн просмотров.

Манижа Сангин — уроженка Таджикистана, ее семья бежала от гражданской войны в начале 1990-х годов. Она выросла в Москве и говорит что хочет показать миру щедрость, открытость и яркость Росиии.

В прошлом году она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ .

Конкурс "Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.