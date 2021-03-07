Экспериментальная дискотека

В Амстердаме — первая массовая дискотека: 1300 зрителей слушаются настоящих диджеев — но не просто так. Они согласились стать подопытными в социально-медицинском эксперименте. Правительственные и независимые специалисты собирают данные о том, какие меры безопасности могут предотвратить заражение на подобных мероприятиях. Например — как в этих условиях распространяется слюна.

Рууд Вердасдонк, организатор:

"В напитках у людей флуоресцентная краска. Она абсолютно безопасна. Люди пьют также, как пили бы пиво в обычных условиях. Когда они поют, капельки разлетаются в разные стороны".

Гостей разделили на несколько отдельных групп, в каждой из которых соблюдали разные наборы правил. Ещё до праздника всех обязали пройти ПЦР-тест, ещё один предстоит через пять дней после концерта. Помимо светящихся напитков, у каждого — датчик движения, с помощью которого отслеживают число контактов. Периодически выборочно измеряли температуру.

В течение месяца в тех же экспериментальных целях были организованы деловая конференция, театральное представление и футбольный матч. В обычных условиях подобные мероприятия в Нидерландах запрещены уже несколько месяцев.