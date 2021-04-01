Пасхальное угощение для сурикатов и беличьих обезьянок

Лондонский зоопарк уже второй год подряд закрыт для публики в пасхальные выходные. Но его сотрудники приготовили для некоторых питомцев угощение. В загоне сурикатов пасхальные айца с лакомством спрятали в песке и между камней. Питомцы по имени Фрэнк, Дракула, Арчи, Пенелопа, Тимон, Аврора и Меко тщательно всё обыскали и не пропустили ни одного подарка. В загоне для обыкновенных беличьих обезьянок сотрудники зоопарка развесили на деревьях пасхальные корзинки из папье-маше, также заполненные лакомствами. Саймири собрали угощение с неменьшим тщанием. В ожидании, пока Лондонский зоопарк откроет двери 12 апреля, сотрудники разместили забавное видео на сайте.
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