Интерпол: бизнес поддельных вакцин против COVID-19 растет

В середине марта международный аэропорт Кампече оказался на первых полосах газет в Мексике и по всему миру. Правоохранительные органы обнаружили при проверке частного самолета партию поддельной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", предназначенную для Гондураса. Почти 6000 фальшивых доз препарата были спрятаны в ящиках со льдом между безалкогольными напитками и сладостями.

Мексиканские СМИ сообщают и о других "поставках", обнаруженных в таких штатах, как Нуэво-Леон и Сонора.

За последние месяцы перехват подобных партий стал одной из главных забот сотрудников Интерпола. С конца прошлого года крупнейшая в мире международная полицейская организация отслеживает сети по подделке препаратов не только в Мексике, но и в других частях света. В Южной Африке на складе в провинции Гаутенг правоохранители изъяли около 2400 фальшивых доз, а также поддельные маски 3М для защиты органов дыхания класса FFP2, якобы американского производства. В Китае в середине февраля власти также ликвидировали сеть по продаже подделок: 80 человек были арестованы, а на подпольной фабрике нашли более 3000 "вакцин". Эти операции проходили при поддержке Интерпола.

"Сети, стоящие за этими преступлениями, не скрывают своих поистине глобальных амбиций. Ни одна страна и ни один регион мира не может вести с ними борьбу в одиночку. Интерпол помогает правоохранительным органам по всему миру как в выявлении, так и в ликвидации данных сетей", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

В интервью журналу TIME Сток сказал, что никогда не видел, чтобы преступные группировки так ловко приспосабливались к кризису и получали от него прибыль. Их общий доход исчисляется миллиардами. Все чаще поступают сообщения о попытках криминала ввести в заблуждение национальные органы здравоохранения и дома престарелых, отмечают в Интерполе.

У всего этого могут быть серьезные финансовые последствия. Но нельзя забывать и о другом важном аспекте - доверии людей. Вот почему сейчас необходимо положить всему этому конец: люди не должны сомневаться, что получают настоящие вакцины. Вилле Итала Директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)

В начале пандемии преступные группы занимались торговлей масками и дезинфицирующими средствами и фальсификацией ПЦР-тестов. Но сейчас их внимание сместилось на черный рынок вакцин. "Жидкое золото 2021 года - это вакцины, и мы уже замечаем, как они становятся все более важной мишенью злоумышленников", - заявил Сток в интервью американским СМИ, говоря о цепочках фальшивых поставок.

Мошенничество с вакцинами против COVID-19 началось еще до их разработки в лабораториях. Однако сегодня Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) отмечает резкое увеличение числа преступных предложений в Европейском союзе. С момента начала расследований в марте прошлого года организация помогла обнаружить более одного миллиарда доз и партий дефектных или поддельных медицинских препаратов на сумму около 14 миллиардов евро.

Действия мошенников касаются не только отдельных лиц и медицинских центров местного уровня. В OLAF отмечают, что бюро получает "информацию из многих государственных источников о поступающих от неких посредников предложениях о продаже крупных партий вакцин". При этом выявление и отслеживание данных жалоб затруднено, поскольку за большинством из них стоят компании, зарегистрированные в странах вне ЕС.

Среди прочего, о получении ряда "фейковых" предложений о покупке AstraZeneca из Дубая и Объединенных Арабских Эмиратах сообщает правительство Чешской Республики.

Анонимные посредники связались и с региональными властями итальянского Венето: предложение касалось 27 млн доз. Центральное правительство бьет тревогу.

Как и Юрген Шток, директор OLAF Вилле Итала называет подделку вакцин против COVID-19 "массовой" и выражает обеспокоенность по поводу того, какое влияние рост случаев мошенничества может оказать на кампании по вакцинации в государствах-членах ЕС: "У всего этого могут быть серьезные финансовые последствия. Но нельзя забывать и о другом важном аспекте - доверии людей. Вот почему сейчас необходимо положить всему этому конец: люди не должны сомневаться, что получают настоящие вакцины".

Интерпол напоминает гражданам, что в настоящее время утвержденных для продажи в интернете препаратов против коронавируса нет. Любая вакцина, рекламируемая на веб-сайтах, незаконна, не проверена и потенциально опасна. Любой, кто покупает эти вещества, подвергает себя риску и сам отдает свои деньги организованной преступности. Интерпол доклад от 3 марта 2021 года

Разнообразие преступных схем

Хотя это может показаться парадоксальным, но по мере развертывания производства настоящих вакцин Интерпол готовится к росту незаконных продаж, особенно в развивающихся странах, где в некоторых случаях власти не располагают инфраструктурой и средствами для борьбы с потоком нелегальной онлайн-рекламы.

В Интерполе объясняют, что для своих целей преступники разрабатывают или повторно используют веб-сайты, а также социальные сети, которые уже пригодились им ранее для предыдущих афер. В частности, они, представляясь национальными или международными организациями, предлагают оформить предварительные заказы на вакцины против COVID-19. Порой они настаивают на проведении оплаты в биткоинах или при помощи платёжных онлайн-платформ. Зачастую криминал использует логотипы известных фармацевтических компаний.

Заместитель директора Интерпола по борьбе с нелегальными рынками Рори Коркоран заявляет, что "преступники хотят не только продавать вакцины, но и красть персональные данные". По подсчетам организации, члены уже обезвреженных сетей заработали на этом около двух миллионов евро. Расследование о возможных последствиях их деятельности продолжается.

Кризис в области здравоохранения привел и к росту определенных цифровых преступлений, а именно - к хакерским атакам на компьютерные системы больниц, лабораторий и местных органов власти. В большинстве случаев злоумышленники требуют выкуп за разблокировку данных.

"В условиях, когда преступные группировки производят, распространяют и продают поддельные вакцины, риски для населения очевидны: они могут включать в себя покупку вещества, которое не только не защищает от COVID-19, но и представляет серьезную опасность для здоровья", - предупреждает Интерпол.

Фальшивые вакцины - скрытая опасность

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики (Cofepris) пояснила, что большинство покупателей так никогда и не получали своих заказов, или же в их руках оказывались обычные флаконы с водой. Тем не менее Cofepris предупреждает, что в некоторых случаях речь идет о продаже без сертификата соответствия продукции, разработанной в лабораториях, но представляющей опасность для здоровья.

В Мексике развернулась настоящая война против сайтов, на которых потенциальным клиентам предлагают приобрести предполагаемые дозы Pfizer, AstraZeneca или Moderna. Власти страны напоминают населению, что только правительство имеет доступ к вакцинам, сделать прививку можно только в авторизованных медицинских центрах.