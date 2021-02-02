Злоумышленники наживаются на пандемии: поддельные сертификаты тестов

Пока из-за пандемии ограничения на поездки остаются в силе, злоумышленники пользуются возможностью изготавливать и продавать поддельные сертификаты тестирования на COVID-19 в европейских странах. Об этом сообщила полицейская служба Евросоюза Европол. По ее информации, уже было выявлено несколько случаев продажи путешественникам поддельных сертификатов тестов на коронавирус в интернете и через чат-группы для обмена мобильными сообщениями.

В заявлении Европола в Твиттере говорится, что"преступники идут на все, чтобы использовать пандемию: поддельные средства индивидуальной защиты, поддельные вакцины, и теперь - поддельные отрицательные результаты тестирования".

В Великобритании мошенники предлагали поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов, а в Испании такая услуга стоит 40 евро. В прошлом году французская полиция раскрыла мошенническую сеть в аэропорту Шарль де Голль под Парижем. Для изготовления сфальсифицированных сертификатов преступники используют высококачественные принтеры и различное программное обеспечение. В результате поддельные документы почти невозможно отличить от оригинала.