Интерпол призывает к бдительности

Интерпол призывает граждан и компании повысить бдительность. Сотрудники организации, вместе с коллегами из ряда стран, раскрыли новую — далеко не первую — мошенническую схему торговли несуществующими медицинскими масками. При этом использовалась копия реально существующей надёжной компании-поставщика.

Стивен Кавано, исполнительный директор полицейской службы Интерпола:

"Интерпол хотел бы подчеркнуть, что людям надо проявлять бдительность и здоровое недоверие при заключении крупных сделок. Необходимо задавать неудобные вопросы. Лучше по другим каналам заранее проверить надёжность партнёров ,с которыми вы хотите заключить контракт. С осторожностью нужно относится к электронной почте: отмечены случаи атак на больницы с использованием программ-вымогателей. Кроме этого, мы отмечаем, что организованная преступность стремится нажиться на тех, кто оказался в тяжёлой ситуации, предлагая таким людям кредиты, транспортные услуги, услуги по уборке. Всё это делают не мелкие преступники, это действия организованных групп, которые внедряются в сектор здравоохранения используют отчаянное положение правительств".

По данным Итерпола и других организаций, глобальный карантин, с одной стороны, свёл на нет отдельные виды преступности. С другой, организованная преступность быстро нашла новые способы наживы, а киберпреступность наращивает обороты небывалыми темпами, пользуясь тем, что сотни миллионов людей сидят по домам.