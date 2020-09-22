Как пандемия влияет на оборот и употребление наркотиков

Нашествие коронавируса сильно повляло на привычки жителей Евросоюза, в том числе на употребление ими наркотиков. В свежем докладе на эту тему Европейского центра мониторинга наркотиков и наркотической зависимости (EMCDDA) говорится, что наркоторговцы проявили большую изобретательность в поиске путей снабжения своих клиентов, оказавшихся в самоизоляции. Пристрастившиеся стали меньше обращаться к врачам из боязни заразиться в больницах.

Результатами пандемии стали:

- сокращение очных услуг по лечению от наркозависимости при росте электоронного здравоохранения;

- сокращение употребления рекреационных препаратов, кокаина и экстази, но увеличение - каннабиса и бензодиазепинов;

- рост торговли наркотиками онлайн.

В Европе усугубляется проблема с кокаином: в 2018 году его было изъято рекордное количество - 181 тонна. 78% из них распространялись по ЕС всего из трёх стран: Бельгии, Испании и Нидерландов.

Крупные партии наркотиков всё чаще перехватываются в портах ЕС. Это указывает на проникновение организованных преступных групп в маршруты водного транспорта.

«Там, где есть наркотики, там часто бывает оружие, насилие и убийства, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. - Там где есть преступления, связанные с наркотиками, есть и организованные преступные группировки. В Европе действуют пять тысяч ОПГ. Более одной трети связаны с наркотиками. Торговля ими финансирует организованную преступность в объёме 30 млрд евро в год. Незаконная торговля наркотиками — это крупнейший криминальный рынок в Европейском Союзе ».

Директор агентства по наблюдению за наркотиками EMCDDA считает, что эффект от Covid-19 показал себя ещё не полностью:

«Мы должны внимательно следить за тем, что произойдет в следующие месяцы, - сказал Алексис Гусдил. - Повсеместно ожидается очень глубокий экономический спад. Он может повысить уязвимость некоторых групп населения, которые и без того очень уязвимы. И это опасно, потому что во всё более сложной ситуации всё больше людей оказываются затронуты криминальными действиями, прямо или косвенно связанными с наркотиками ".

Полиция и наркологические службы по всей Европе относятся к таким предупреждениям очень серьёзно. В их задачи входит уменьшением угрозы, которую оборот незаконных наркотиков представляют как для безопасности, так и для здоровья общества.