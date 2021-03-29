Индуисты Пакистана отметили ежегодный фестиваль весны — красочный праздник Холи. Большинство населения Пакистана составляют мусульмане, индуистов — всего 2%, они жалуются на дискриминацию и насилие. 29 марта власти Пакистана усилили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране. Национальный командно-операционный центр (NCOC) ввел запрет на проведение политических, культурных, спортивных и других видов массовых мероприятий внутри помещений и на открытом воздухе. Но жители Карачи вышли на улицу несмотря на запрет.
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