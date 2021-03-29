Жители Индии несмотря на запреты отмечают "праздник красок" Холи. Исторически это фестиваль весеннего урожая, и в отличие от многих других традиционных праздников его отмечают не только индусы, но и буддисты, и джайны, и парсы, а также мусульманская и христианская молодежь. Его празднуют в Индии, Непале, Шри-Ланке. Накануне праздника принято сжигать чучело злой демоницы Холики в честь которой и назван праздник. А в сам день торжеств жители городов и деревень раскрашивают друг друга в яркие цвета, и никто не обижается. В Нью-Дели и Мумбае улицы патрулирует полиция, которая пытается разогнать собравшихся. В штате Махараштра в воскресенье вступает в силу режим комендантского часа. Число заразившихся коронавирусом в Индии уже несколько дней подряд превышает 62 тысячи, в понедельник было выявлено более 68 тысяч, общее число превысило 12 миллионов.
Другие No Comment
Христа-Искупителя "омолодят" к 90-летию
Протесты компартии в Ливане
Итальянские циркачи просят помощи
Победители соревнований по фрирайду в Вербье
Администрацию Байдена критикуют за ситуацию с мигрантами в Техасе
Необычная весна: в Стамбуле и Анкаре выпал снег
Исландия: извержение вулкана на полуострове Рейкьянес
В центр Рима вернулись пиццардоне
На юге Индии десятки человек пострадали на стадионе
Ключевская сопка: селфи с сосиской на лаве
Никарагуа: хозяева молятся о здоровье своих питомцев
Венесуэльская полиция воспитывает нарушителей санитарного режима
Сильные наводнения в Австралии
Извержение Фаградальсфьядля
Яркие краски весны в Индии