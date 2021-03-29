Жители Индии несмотря на запреты отмечают "праздник красок" Холи. Исторически это фестиваль весеннего урожая, и в отличие от многих других традиционных праздников его отмечают не только индусы, но и буддисты, и джайны, и парсы, а также мусульманская и христианская молодежь. Его празднуют в Индии, Непале, Шри-Ланке. Накануне праздника принято сжигать чучело злой демоницы Холики в честь которой и назван праздник. А в сам день торжеств жители городов и деревень раскрашивают друг друга в яркие цвета, и никто не обижается. В Нью-Дели и Мумбае улицы патрулирует полиция, которая пытается разогнать собравшихся. В штате Махараштра в воскресенье вступает в силу режим комендантского часа. Число заразившихся коронавирусом в Индии уже несколько дней подряд превышает 62 тысячи, в понедельник было выявлено более 68 тысяч, общее число превысило 12 миллионов.