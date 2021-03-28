Протесты компартии в Ливане

В столице Ливана массовая манифестация, организованная сторонниками Коммунистической партии. Они требуют отказаться от иностранного вмешательства в политику страны.
Политический кризис в Ливане не прекращается с августа прошлого года, когда после катастрофического взрыва в бейрутском порту правительство ушло в отставку, а новый премьер Саад Харири никак не может договориться с президентом о распределении министерских постов.
Политический кризис, усугублённый пандемией, привёл к экономическим и социальным проблемам.
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