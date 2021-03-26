Итальянские циркачи просят помощи

В Риме на акцию протеста вышли десятки работников парков развлечений и цирков. Требование одно — снова дарить радость людям, что под запретом уже больше года из-за пандемии.

Красочные акции прошли во многих городах Италии. Труженники развлекательного сектора также просят финансовой поддержки от правительства, чтобы выжить. Директор цирка Лидия Тони Винисио Канестрелли говорит, что у них больше нет ресурсов содержать работников индустрии и животных, бизнесу необходим перезапуск.