Итальянские циркачи просят помощи

В Риме на акцию протеста вышли десятки работников парков развлечений и цирков. Требование одно — снова дарить радость людям, что под запретом уже больше года из-за пандемии.
Красочные акции прошли во многих городах Италии. Труженники развлекательного сектора также просят финансовой поддержки от правительства, чтобы выжить. Директор цирка Лидия Тони Винисио Канестрелли говорит, что у них больше нет ресурсов содержать работников индустрии и животных, бизнесу необходим перезапуск.
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