Равная оплата за равный труд!

Меган Рапино, двукратная чемпионка мира по футболу и чемпионка Олимпийских игра в Лондоне, и Маргарет Перс, футболистка, член сборной США и член наблюдательного совета Гарвардского университета, были приглашены в Белый дом по случаю Международного дня равенства в оплате труда.

25-ое марта выбрано не случайно - до этой даты, согласно официальным цифрам, и начиная с первого января женщины работают бесплатно.

Их заработок по-прежнему меньше того, что получает мужчина на аналогичной должности, на 24%.

Джо Байден, президент США: "Не имеет значение, электрик ли вы или бухгалтер, или играете в лучшей сборной мира по футболу, разница в заработке совершенно очевидна. И эта команда - иллюстрация того, что вы можете быть лучшими из лучших, но вы все равно должны биться за равную с мужчинами зарплату".

Меган Рапино, чемпионка мира по футболу: "Несмотря на все мои победы, мои достижения всегда обесценивались. Мне постоянно говорили, что я не заслуживаю большего заработка, потому что я - женщина".

Маргарет Перс, футболистка, член сборной США: "Я смотрела на эту лигу, я в итоге была принята в круг женщин, чьим мастерством можно только восхищаться. Мы не просим большего, чем заслуживаем, но мы требуем, чтобы к нам относились с тем же вниманием, что и к спортсменам-мужчинам".

Французские социологи указывают, что неравенство в зарплате начинается при первом же найме на работу.

Вне зависимости от уровня квалификации, таланта или навыков женщинам предлагают заработок в среднем примерно на 15% меньший, чем мужчинам.

Ситуация с пандемией и экономический кризис имеющееся неравенство только углубили.